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AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası Kocaeli'de Başladı

2 Aralık 2023 18:41 Son Güncelleme: 18:42 Abone Ol

Kocaeli'de düzenlenen AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ve son etap yarışları başladı. KOSK tarafından düzenlenen yarışlarda, Maxi Grup ve Süper Grup'ta toplam 10 sporcu mücadele ediyor. Yarışlar, antrenmanlar ve sıralama turlarının ardından başladı ve yarın ödül töreniyle sona erecek.