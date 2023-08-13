AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 2. Ayak Yarışlarında Maxi ve Süper Gruplarda Yarışlar Tamamlandı

AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci gününde İzmir Park Yarış Pisti'nde maxi ve süper gruplarda yapılan yarışlar sona erdi. Süper grupta Ümit Ülkü birinci olurken, maxi grupta ise Barkın Pınar birincilik elde etti.