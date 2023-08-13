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AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 2. Ayak Yarışlarında Maxi ve Süper Gruplarda Yarışlar Tamamlandı

Spor Haberleri

AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci gününde İzmir Park Yarış Pisti'nde maxi ve süper gruplarda yapılan yarışlar sona erdi. Süper grupta Ümit Ülkü birinci olurken, maxi grupta ise Barkın Pınar birincilik elde etti.

AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışlarının ikinci gününde "maxi" ve "süper" gruplarda yarışlar tamamlandı.

İzmir Park Yarış Pisti'ndeki organizasyonda maxi grupta 4, süper grupta 8 sporcu mücadele etti.

İkinci gün yarışlarında süper grupta birinciliği Ümit Ülkü, ikinciliği Metin Çalışkan, üçüncülüğü Azizhan Kaya elde etti.

Maxi grupta ise Barkın Pınar birinci, Gökhan Kellecioğlu ikinci, Seda Kaçan üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor

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