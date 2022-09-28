AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da düzenlenecek Spor Haberleri AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı olan MAPFRE Sigorta Tırmanma Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirilecek. AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı olan MAPFRE Sigorta Tırmanma Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından düzenlenen organizasyon, Şile'de 5 bin 200 metre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden gerçekleştirilecek. Organizasyonda, 1 Ekim Cumartesi günü yapılacak teknik kontrollerden ardından 2 Ekim Pazar günü saat 13.30'da yarışın ilk çıkışının startı verilecek. Yarış 3 çıkışın ardından, düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. Spor Kaynak: AA / Fatih Çakmak İstanbul Türkiye Sigorta Şile Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da düzenlenecek - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.