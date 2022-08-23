AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası'na Bitci Racing pilotları damga vurdu

Kocaeli'de düzenlenen AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları sona erdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen yarışlar tamamlandı.

Şampiyonanın ilk ayağında Turgut Konukoğlu, Barkın Pınar ve Seda Kaçan ile start alan Bitci Racing, ikinci ayakta 4 kez Türkiye Karting Şampiyonu Zekai Özen'in de katılmasıyla daha da güçlenerek 4 otomobille yer aldı.

Pistte ilk startını alan 16 yaşındaki Zekai Özen, sıralama seanslarından itibaren bu kategoride de iddialı olduğunu göstererek takım arkadaşları Turgut ve Barkın'ın ardından üçüncü en iyi dereceyi elde etti.

Birinci yarışın startı ve ilk kısmı Turgut, Barkın ve Zekai'nin güzel çekişmelerine sahne oldu.

Ardından sarı bayrak ihlal cezası alarak pitten geçmek zorunda kalan Turgut, birinciliği takım arkadaşı Barkın'a kaptırdı.

İki pilot yarış boyunca peş peşe yüksek tempoda turlar atarak izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Turgut arayı kapatsa da finişi ilk gören Barkın oldu ve şampiyonadaki ilk birinciliğini elde etti.

Son üç turda fren problemi yaşayan Zekai de kısa bir müdahale için pite girmek zorunda kaldı ve üçüncülüğü takım arkadaşı Seda'ya bıraktı.

Böylece 30 yıl aradan sonra Türkiye Pist Şampiyonası'nda start alan ilk kadın sporcu olan Seda, pistte ilk podyum derecesini elde etti.

Pazar günü gerçekleşen ikinci yarışın startından itibaren tempoyu yine Turgut ve Barkın'ın izleyicilerin nefeslerini kesen tampon tampona mücadelesi belirledi.

Hemen arkalarından gelen genç yetenek Zekai Özen de yarış boyunca koruduğu istikrarlı tempoyla takım arkadaşlarının hemen ardından finiş görerek ikinci yarışında podyum derecesi elde etti.

Şampiyonanın tek kadın pilotu Seda ise yarışı beşinci olarak bitirse de en büyük ilgiyi gören sporcu oldu.

Bitci Racing Takım Direktörü İbrahim Okyay, yarışlar sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Takım olarak her yarış bir adım daha ileri gitmek ve spora katkı sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Seda'nın ikinci yarışında podyuma çıktığını görmekten gurur duyduk. Ayrıca dördüncü otomobilimizi ülkemizin en önemli karting sporcularından 16 yaşındaki Zekai Özen'e teslim ettik. Aldığı bu startın ve ilk yarışında podyum görmesinin sporumuz adına önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin en önemli gelecek vadeden sporcularından olan Zekai takım arkadaşı şampiyon Turgut ile mücadele etti, onun datalarından faydalandı. Onun gelişimini izlemek tüm takım için müthiş bir keyif oldu."

Maxi Grup pilotlarda ve takımlar şampiyonasında lider durumdaki Bitci Racing, 6 podyum derecesiyle grubunu domine edip aynı zamanda en iyi takım olurken, toplam 7 kupa kazanarak şampiyonadaki iddiasını sürdürdü.