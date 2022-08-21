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AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları sona erdi

Spor Haberleri

Kocaeli'de düzenlenen AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları sona erdi.

Kocaeli'de düzenlenen AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları sona erdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen yarışların ikinci gününde sporcular kıyasıya mücadele etti.

Super Grup'ta 11, Maxi Grup'ta 7 sporcunun katıldığı yarışlarda, Super Grup 1. Yarış'ta birinciliği Ramazan Kaya, ikinciliği Andrea Furci, üçüncülüğü Azizhan Kaya, Super Grup 2. Yarış'ta Kemal Gürsoy birinciliği, Andrea Furci ikinciliği, Azizhan Kaya üçüncülüğü elde etti.

Maxi Grup 1. Yarış'ta Barkın Pınar birinci, Turgut Konukoğlu ikinci, Seda Kaçan üçüncü, Maxi Grup 2. Yarış'ta Turgut Konukoğlu birinci, Barkın Pınar ikinci, Zekai Özen üçüncü oldu.

Organizasyon, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Kocaeli Türkiye Spor Haberler

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