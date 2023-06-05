Avcılar Belediyesi, 'Bin-Koş-Yüz' Etkinliğiyle İklim Krizine Dikkat Çekti

Avcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bin-Koş-Yüz' etkinliği, doğaseverleri iklim krizine karşı farkındalık oluşturmak için bir araya getirdi. Bisiklet, koşu ve yüzme etkinlikleriyle gerçekleştirilen etkinliğe 40'a yakın çevre, doğa ve spor kuruluşu destek verdi.

Avcılar Belediyesinin düzenlediği "Bin, Koş, Yüz" etkinliğinde buluşan doğaseverler, iklim krizine karşı farkındalık oluşturmak için bir araya geldi. Bisiklete binerek güne başlayan, ardından koşarak devam eden ve son olarak sıcaklığı 18 derece suda yüzen profesyonel ve amatör sporcular, iklim krizine dikkat çekti.

Avcılar Belediyesi, "İklim Krizine Karşı Farkındalık İçin Bin-Koş-Yüz" adıyla bir etkinlik düzenledi. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 40'a yakın çevre, doğa ve spor kuruluşunun destek verdiği etkinlik çerçevesinde 300'den fazla doğasever önce bisiklet turu düzenlendi. Sabahın ilk saatlerinde Tahtakale Mahalesi Ispartakule Mevkii'nde buluşan sürücüler, Avcılar'ın 10 mahallesini dolaşarak 25 kilometre boyunca pedal çevirdi. Bisiklet sürücüleri ile birlikte Barış Manço Kültür Merkezi'nin önünde buluşan iklim koşucuları, iklim krizine dikkat çekmek için ise 5 kilometre boyunca koştu. Etkinliğin son kısmında ise yağan yağmura aldırış etmeden denize açılan yüzücüler, sıcaklığı 18 derece suda 1 kilometre yüzerek Denizköşkler Plajı'ndan karaya çıktı.

"İklim krizine karşı duyarlı olacağız"

İklim kriziyle ilgili konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Dünyamız iklim krizine karşı alarm veriyor, bizlerde Avcılar'da iklim krizine karşı yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesini de bugün gerçekleştiriyoruz. İstanbul'un birçok noktasından katılan sporcularla geleneksel "Bin-Koş-Yüz" etkinliğimizi gerçekleştirdik. İklim krizi dünyamızın meselesi. İklim krizine karşı duyarlı olacağız, doğa uyumlu çalışmalar yürüteceğiz. Doğaya zarar veren, iklim krizini tetikleyen yönetim anlayışına da dur diyeceğiz. Dünya'nın her tarafında dur diyeceğiz, çünkü Dünya'nın öbür ucundaki olumsuzluk Türkiye'mizi de etkiliyor. Bu sadece bölgesel bir mesele değil bu küresel bir mesele. Tüm Dünyayı birlikte ilgilendiren bir mesele. Bu çerçevede bakıp mücadeleye devam edeceğiz. Avcılar karbon ayak izini nötrleştirmek için dünyada açık ara önde koşuyor. İşte bu gün bu etkinlikte bunun gösterisi. 40'a yakın çevre, doğa ve spor kuruluşlarının desteğiyle 2.sini düzenlediğimizi etkinliklerimizde aramızda olan sivil toplum kuruluşlarına, sporcularımıza ve komşularımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL