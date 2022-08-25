Üye Girişi
Haberi Paylaş

Austria Wien Teknik Direktörü Schmid: Fenerbahçe uluslararasında zirve bir takım

Spor Haberleri

Austria Wien Teknik Direktörü Schmid: Fenerbahçe uluslararasında zirve bir takım

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda eden Austria Wien'de teknik direktör Manfred Schmid, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda eden Austria Wien'de teknik direktör Manfred Schmid, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Fenerbahçe'yi gönülden tebrik ettiğini dile getiren Schmid, "Oyuna çok güzel başladık. Kontra ataktan çok kötü bir gol yedik, sonra moraller düştü. Çok hak edilmiş bir galibiyetti Fenerbahçe adına. Güzel bir performans gösterdiler. İlk 60 dakika çok güzel kafa tuttuk. Ama sonrasında tamamen hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Bunu geride bırakıp UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kura çekimlerini bekleyeceğiz. Fenerbahçe uluslararasında zirve bir takım. Hem kişisel olarak oyuncuları, genel takım kadrosu olarak zirvedeler. Kendimizi onlarla ölçebileceğimizi düşünmüyorduk. Ama gelişmemize çok yardım ettiler. Bu 2 maçlık tecrübe ilerleyen maçlar adına büyük bir deneyim oldu. Fenerbahçe'nin UEFA'da ciddi bir rolü olacaktır. Çok sistematik bir oyunları var, ritimleri tutuyor. Bu açıdan Fenerbahçe'nin çok büyük başarılara sahip olacağını düşünüyorum. Bizim takım olarak daha verimli olmamız gerekiyor. Son 30 dakikamızdan memnun değiliz, tamamen Fenerbahçe domine etti oyunu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ülker - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title