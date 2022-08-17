Austria Wien-Fenerbahçe maçına doğru - Jorge Jesus
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UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu ilk maçında perşembe günü deplasmanda Austria Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcu Gustavo Henrique düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.
UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu ilk maçında perşembe günü deplasmanda Austria Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcu Gustavo Henrique düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.