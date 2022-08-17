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Austria Wien-Fenerbahçe maçına doğru - Jorge Jesus

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu ilk maçında perşembe günü deplasmanda Austria Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcu Gustavo Henrique düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu ilk maçında perşembe günü deplasmanda Austria Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcu Gustavo Henrique düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

AA / Süha Gür - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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