Haberler

Auran Kayseri Kadın FK, Deplasmanda Galip Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Auran Kayseri Kadın FK, deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kazanarak yoluna kayıpsız devam ediyor. Golü atan oyuncu Kafayat Atoke Başhıru oldu.

Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Auran Kayseri Kadın FK, deplasmanda oynadığı maça rakibi Genç Ülküm Spor'u 1-0 yenerek yoluna kayıpsız devam ediyor.

Stat: Konya Dumlupınar Sentetik Saha

Hakemler: Rıdvan Top, Cenk Güngör, Murat Bucaktepe

Genç Ülkümspor: Hilal Kurt, Hatice Görgülü (Ravza Ataseven dk. 80), Sena Karakaya, Tuğçe Nuray Fesli (Rümeysa Söylemez dk. 59), Beyza Düzgün, Ecem Su Karabulut (Fatma Tıkansak dk. 70), Nazar Uğur (Arzu Sümeyya Uçar dk. 46), Merve Kandemir, Beyza Kuşsan, Narin Yüksel (Yasemin Sarı dk. 46), Arzu Şimşek

Auran Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Ayşe Altun, Ayşegül Aydın (Arife Yaren Çankaya dk. 77), Bahar Özen, Kafayat Atoke Başhıru, Mine Okaytu, Nisanur Yıldırım, Elanur Çıkılı, Juliet Chıka Emereole, Zeynep Bilir

Gol: Kafayat Atoke Başhıru (dk. 40) (Kayseri Kadın FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Böcek ailesini hastaneye götüren taksici konuştu: Kan kusuyorlardı

Böcek ailesi hastaneye böyle gitmiş: Kan kusuyorlardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi

Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Seren Serengil'den Sağlık Bakanı'na yardım çağrısı

Seren Serengil'den yardım çağrısı: Lütfen yollayın parasını ödeyeceğim
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi

Eleştirilerin odağındaki Hasan Can Kaya özür diledi
Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu

Dünya Kupası'na katılması kesinleşen 34 ülke belli oldu
Sahnede talihsiz kaza: Çelik'in düştüğü anlar kameraya yansıdı

Talihsiz kaza! Ünlü şarkıcının sahnede düştüğü anlar kamerada
ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı! İstanbul'da bir daire fiyatı

ABD'nin efsane yıldızlarının evi bakın kaça satıldı!
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok

Osimhen hakkında taraftarı kahreden haber
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Galada gergin anlar! Yönetmenin hareketi, ünlü oyuncuyu kızdırdı
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti

Umre ziyaretinde Mert Hakan'ı gördü! Yaptığıyla pes dedirtti
Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu

Teşkilat'ın Hilal'i zoom yapan muhabirin kurbanı oldu
Tanklar ilerledi! İsrail ordusu Suriye'ye girdi

Tanklar ilerledi! İsrail ordusu o ülkeye girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.