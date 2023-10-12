ATP Tel Aviv Açık Tenis Turnuvası İptal Edildi

ATP Tel Aviv Açık tenis turnuvası, İsrail'deki güvenlik durumu sebebiyle iptal edildi. Turnuva, 2022 yılında Tel Aviv'de gerçekleşmişti. ATP, turnuvanın başka bir ülkeye taşınıp taşınmayacağını henüz resmi olarak açıklamadı.

KUDÜS, 12 Ekim (Xinhua) -- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve İsrail'deki organizatör kuruluşlar Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, İsrail'in sahil kenti Tel Aviv'de 5 Kasım'da başlaması planlanan ATP Tel Aviv Açık tenis turnuvasının ülkedeki güvenlik durumu sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.

ATP 250 etkinliği, 1996 yılından beri ilk kez 2022 yılında Tel Aviv'de gerçekleşmişti. Turnuvada geçen yıl, teniste dünyanın 1 numarası olan Sırp yıldız Novak Djokovic finalde Hırvat Marin Cilic'i yenerek şampiyonluğu kazanmıştı.

ATP, turnuvanın başka bir ülkeye taşınıp taşınmayacağını henüz resmi olarak açıklamasa da bazı küresel internet spor siteleri turnuvanın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanacağını bildirdi.