Atlı Okçuluk Milli Takımı İlk Kez Kamp Yaptı

Atlı Okçuluk Milli Takımı'ndan ilk kamp

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine geçen yıl kurulan Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'na bağlı Atlı Okçuluk Milli Takım aday kadrosu ilk kez kampa alındı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜ-C) Avcılar Kampüsü'ndeki kampta geleneksel kostümlerini giyen sporcular çalışmalara aralıksız katıldı.

İÜC Avcılar Kampüsü'ndeki Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu'na tahsis edilen alanda teorik ve pratik eğitimler alan her biri farklı meslek grubundan atlı okçular, uluslararası standarttaki parkurda ata binerek hedeflere tam isabet kaydetti.

Ankara'dan gelen Kayahan Kürtül, 'Yaptığımız iş hem gelenek, hem bir spor. Bunu en iyi biçimde temsil etmek ve yeni yetişen gençlerimize yaymak temel gaye ve amacımız' dedi.

Beş günlük, 20 kadar sporcunun katıldığı kampın büyük yararı olduğunu belirten Antrenör Fatih Köse ise, Türkiye Şampiyonası'nda belli dereceler elde etmiş arkadaşlarımız, uluslararası standarttaki parkurlarda eğitim alıyor? diye konuştu.

Kendisi de atlı okçuluk alanında deneyimli olan İÜC Veterinerlik MYO Atçılık ve Antrenörlüğü öğretim üyesi Hüseyin Okçu, bu alanlarda birçok sporcu yetiştirdiklerini ifade ederken, 'Türkiye'de ilk kez milli kampa ev sahipliği yapıyoruz' şeklinde konuştu.

Kampın en deneyimli ismi Balıkesir Karesi Atlı Okçuluk Kulübü Başkanı Ertan Erkekoğlu, yarışmalara katılacak milli sporcuların ilk kez Türkiye standartları dışında uluslararası parkurları burada genç sporcularla birlikte denediklerini vurgulayarak, 'Başarılı olabilmek için farklı parkurlarda eğitim görmek çok önemli. Böyle bir kampa ihtiyaç vardı' dedi. Bursa'dan gelen kamptaki tek kadın sporcu olan Yosun Çinçinoğlu (17) da, 'Bu çok yeni bir spor. Kadın sporcuların giderek artacağına inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Atlı Okçuluk Asbaşkanı Fatih Işık ise, İÜC Rektörlüğü'ne kendilerine ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ederken, 'Bu spor bu günlere kolay gelmedi. Geçen yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği değerlerden ötürü iki yeni federasyon kuruldu. Geleneksel sporların ifası için sayın Bilal Erdoğan büyük çaba harcadı. Kadim kültürümüzü geleceğe taşıyabilmek için yoğun çalışıyoruz' diye konuştu.