CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine geçen yıl kurulan Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'na bağlı Atlı Okçuluk Milli Takım aday kadrosu ilk kez kampa alındı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜ-C) Avcılar Kampüsü'ndeki kampta geleneksel kostümlerini giyen sporcular çalışmalara aralıksız katıldı.

İÜC Avcılar Kampüsü'ndeki Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu'na tahsis edilen alanda teorik ve pratik eğitimler alan her biri farklı meslek grubundan atlı okçular, uluslararası standarttaki parkurda ata binerek hedeflere tam isabet kaydetti.

Atlı Okçuluk Asbaşkanı Fatih Işık ise, İÜC Rektörlüğü'ne kendilerine ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ederken, "Bu spor bu günlere kolay gelmedi. Geçen yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği değerlerden ötürü iki yeni federasyon kuruldu. Geleneksel sporların ifası için sayın Bilal Erdoğan büyük çaba harcadı. Kadim kültürümüzü geleceğe taşıyabilmek için yoğun çalışıyoruz" diye konuştu.