Atlı Cirit 1. Lig Hasan Sarol Sezonu C Grubu Müsabakaları Ankara'da Yapıldı
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Ankara'da düzenlenen Atlı Cirit 1. Lig Hasan Sarol Sezonu C Grubu müsabakalarında Erzurum Şengel Atlıspor, Uşak Ürünköy Atlıspor ve Erzincan Mamahatun Atlıspor takımları mücadele etti. Erzurum Şengel Atlıspor, C Grubu'nu birinci sırada tamamlayarak final etabına katılmaya hak kazandı.
Atlı Cirit 1. Lig Hasan Sarol Sezonu C Grubu müsabakaları, Ankara'da yapıldı.
Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen müsabakalarda Erzurum Şengel Atlıspor, Uşak Ürünköy Atlıspor ve Erzincan Mamahatun Atlıspor takımları mücadele etti.
Üç gün süren organizasyon sonunda C Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Erzurum Şengel Atlıspor, final etabına katılmaya hak kazandı.
Atlı Cirit 1. Lig'de grubunu ilk sırada tamamlayan 4 ekip, final müsabakalarına katılacak. Final etabının ardından atlı cirit branşında şampiyon belirlenecek.