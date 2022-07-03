Atletizmde Süper Lig'e yükselen takımlar belli oldu Atletizmde İzmir'deki Spor Toto 1. Lig müsabakalarının ardından Süper Lig'e yükselen takımlar belirlendi. Atletizmde İzmir'deki Spor Toto 1. Lig müsabakalarının ardından Süper Lig'e yükselen takımlar belirlendi. Atatürk Stadı'nda dün başlayan mücadeleye kadınlarda 7 takımdan 106, erkeklerde ise 12 ekipten 188 sporcu katıldı. Batman Petrolspor'un hem erkek hem kadınlarda Süper Lig vizesi aldığı yarışlarda, kadınlarda Mardin Atletizm, erkeklerde de Konya Büyükşehir Belediyespor Süper Lig'e yükselen diğer ekipler oldu. AA / Ali Korkmaz - Spor İzmir Spor Haberler

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