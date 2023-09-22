Atletizmde Olimpik Kadro Sporcu Belirleme Sistemi Yenilendi

Atletizmde olimpik kadro sporcu belirleme sistemi, dünya atletizm dinamiklerine paralel olarak yenilendi. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, büyükler ve yaş grupları kategorilerinde hedef sporcu sayılarının dünya ve Avrupa sıralama listelerine göre belirlendiği ve üç ülke kuralının korunduğu ifade edildi.

Atletizmde olimpik kadro sporcu belirleme sistemi, dünya atletizm dinamiklerine paralel olarak yenilendi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, bu kapsamda büyükler kategorisinde ilgili branşın olimpiyat oyunları hedef sporcu sayısının, dünya sıralaması sistemi üzerinden yapılandırıldığı belirtilerek, "Yaş gruplarında ise ilgili majör yarışmadaki hedef sporcu sayısı, Avrupa sıralama listesine göre belirlenmiştir. Üç ülke kuralı korunmuş, yarışmalardan men edilen Rusya ve Belaruslu sporcular çıkarılarak sistem uygulanmıştır. Ayrıca yaş grupları majör yarışmalarının olduğu yıllarda, ilgili yarışmanın katılım barajını geçen sporculardan ilgili branşın ilk sırasındaki sporcu o dönem için olimpik kadroya dahil edilecektir." ifadelerine yer verildi.