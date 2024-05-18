Atletizmde Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçme mücadelesi İzmir'de başladı
Atatürk Stadı'ndaki organizasyonda 138'i kadın 488 sporcu mücadele ediyor. Büyükler ve 20 yaş altı kategorilerindeki turnuva yarınki yarışlarla tamamlanacak. Organizasyonda Balkan Şampiyonası'nda yer alacak isimler belirlenecek.
Atletizmde Olimpik Deneme ve Milli Takım Seçme mücadelesi İzmir'de başladı.
Atatürk Stadı'ndaki organizasyonda 138'i kadın 488 sporcu mücadele ediyor.
Büyükler ve 20 yaş altı kategorilerindeki turnuva yarınki yarışlarla tamamlanacak. Organizasyonda Balkan Şampiyonası'nda yer alacak isimler belirlenecek.