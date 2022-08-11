Atletizmde 400 metrede madalyalar sahiplerini buldu Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları kapsamında atletizmde 400 metre yarışlarında madalyalar sahiplerini buldu. Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları kapsamında atletizmde 400 metre yarışlarında madalyalar sahiplerini buldu. 5'inci İslami Dayanışma Oyunları kapsamında atletizmde yarışlar devam ediyor. Erkekler 400 metre koşusunda Kazak Mikhail Litvin altın, Suudi Arabistanlı Yousef Masrahi gümüş ve aynı ülkeden Mazen Al Yasen bronz madalya kazandı. Kadınlar 400 metre koşusunda ise Bahreynli Muna Mubarak altın, Özbek Solieva gümüş Faslı El Hachimi de bronz madalyanın sahibi oldu. Demirören Haber Ajansı / Spor Konya Spor Haberler

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