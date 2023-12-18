Atletizmde 2024 Faaliyet Takvimi Açıklandı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından açıklanan 2024 faaliyet takvimine göre, önemli uluslararası atletizm yarışmaları Türkiye'de düzenlenecek.

Atletizmde 2024 yılı faaliyet takvimi açıklandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan faaliyet takvimine göre, yılın en önemli organizasyonu Dünya Salon Şampiyonası, 1-3 Mart tarihlerinde İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilecek.

Avrupa Şampiyonası, 7-12 Haziran tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da, Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası ise 26-31 Ağustos tarihlerinde Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenecek.

Antalya, 8 Aralık'taki Avrupa Kros Şampiyonası başta olmak üzere gelecek yıl önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

2024'te Türkiye'de düzenlenecek öne çıkan uluslararası atletizm yarışmaları şöyle:

3 Mart: Uluslararası Runatolia Maratonu (Antalya)

21 Nisan: Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası (Antalya)

28 Nisan: Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu

25-26 Mayıs: Balkan Şampiyonası (İzmir)

13 Ekim: 2. Runkara Yarı Maratonu

3 Kasım: Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu

8 Aralık: 30. Avrupa Kros Şampiyonası (Antalya)