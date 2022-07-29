Atletizmde 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Kolombiya'da düzenlenecek Atletizmde 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Kolombiya'da yapılacak. Atletizmde 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Kolombiya'da yapılacak. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cali kentinde 1-6 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 170 ülkeden 1500 atlet mücadele edecek. Türkiye'yi organizasyonda 10 atlet temsil edecek. Milliler yarın organizasyonun yapılacağı kente hareket edecek. Organizasyonda yer alacak sporcular şu şekilde: Emre Çiftçi - çekiç atma Anthony Smith - 200 metre Hayrettin Yıldız - 10 bin metre yürüyüş İsmail Nezir - 400 metre engelli Mazlum Demir - 10 bin metre yürüyüş Mesut Bülbül - üç adım atlama Pınar Akyol - gülle atma Dilek Koçak - 800 metre Emine Ceylan - 10 bin metre yürüyüş Pelinsu Şahin - 3 bin metre engelli Spor AA / Muhammed Boztepe Dünya Şampiyonası Kolombiya Atletizm Türkiye Spor Haberler

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