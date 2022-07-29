Atletizmde 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Kolombiya'da düzenlenecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Atletizmde 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Kolombiya'da düzenlenecek

Atletizmde 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Kolombiya'da düzenlenecek

Atletizmde 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Kolombiya'da yapılacak.

 - Güncelleme:

Atletizmde 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Kolombiya'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cali kentinde 1-6 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 170 ülkeden 1500 atlet mücadele edecek.

Türkiye'yi organizasyonda 10 atlet temsil edecek. Milliler yarın organizasyonun yapılacağı kente hareket edecek.

Organizasyonda yer alacak sporcular şu şekilde:

Emre Çiftçi - çekiç atma

Anthony Smith - 200 metre

Hayrettin Yıldız - 10 bin metre yürüyüş

İsmail Nezir - 400 metre engelli

Mazlum Demir - 10 bin metre yürüyüş

Mesut Bülbül - üç adım atlama

Pınar Akyol - gülle atma

Dilek Koçak - 800 metre

Emine Ceylan - 10 bin metre yürüyüş

Pelinsu Şahin - 3 bin metre engelli

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Dünya Şampiyonası Kolombiya Atletizm Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title