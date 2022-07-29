Atletizmde 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Kolombiya'da düzenlenecek
Atletizmde 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Kolombiya'da yapılacak.
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Atletizmde 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Kolombiya'da yapılacak.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cali kentinde 1-6 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 170 ülkeden 1500 atlet mücadele edecek.
Türkiye'yi organizasyonda 10 atlet temsil edecek. Milliler yarın organizasyonun yapılacağı kente hareket edecek.
Organizasyonda yer alacak sporcular şu şekilde:
Emre Çiftçi - çekiç atma
Anthony Smith - 200 metre
Hayrettin Yıldız - 10 bin metre yürüyüş
İsmail Nezir - 400 metre engelli
Mazlum Demir - 10 bin metre yürüyüş
Mesut Bülbül - üç adım atlama
Pınar Akyol - gülle atma
Dilek Koçak - 800 metre
Emine Ceylan - 10 bin metre yürüyüş
Pelinsu Şahin - 3 bin metre engelli
AA / Muhammed Boztepe - Spor