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Atletizm yarışmasında şampiyon Reşit Karabacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Atletizm yarışmasında şampiyon Reşit Karabacak

Liseler arası puanlı Atletizm İl Birinciliği yarışları yapıldı.

ERZURUM (İHA) - Liseler arası puanlı Atletizm İl Birinciliği yarışları yapıldı. Kızlarda ve Erkeklerde Reşit Karabacak Spor Lisesi şampiyon oldu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Liseler arası Puanlı Atletizm İl Birinciliğinde şampiyonluk kürsüsüne erkeklerde ve kızlarda Reşit Karabacak Spor Lisesi çıktı. 23-25 Mart 2022 tarihleri arasında Yakutiye Atletizm Sahasında gerçekleştirilen Liseler arası Puanlı Atletizm İl Birinciliği yarışlarında kızlarda ve erkeklerde Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi şampiyon oldu. Liseli genç kızlarda Nenehatun Kız Anadolu Lisesi ikinci sırada yer alırken, Karayazı ÇPL üçüncü oldu. Erkeklerde ise 2'ncilik kürsüsünü Karayazı ÇPL elde etti. İki gün süren yarışların ardından başarılı olan takım ve sporcuların ödüllerini Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan ile Beden Eğitimi öğretmenleri ve atletizm antrenörleri takdim etti.

Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan, Erzurum'u grup yarışlarında temsil edecek olan sporcu ve antrenörlere başarı dileklerini iletti. - ERZURUM

Atletizm yarışmasında şampiyon Reşit Karabacak

Atletizm yarışmasında şampiyon Reşit Karabacak

Atletizm yarışmasında şampiyon Reşit Karabacak

İhlas Haber Ajansı / Spor

Şampiyon, Atletizm, gençlik, Erzurum, Spor, Haberler

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