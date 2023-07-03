Atletizm Turkcell Süper Lig'de İlk Kademe Yarışmaları İzmir'de Gerçekleştirilecek
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Atletizm Turkcell Süper Lig'in ilk kademe yarışmaları 4-5 Temmuz'da İzmir'de düzenlenecek. Yarışmalara erkekler ve kadınlarda sekizer ekip katılacak. Organizasyonda ENKA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziemir Belediyespor, Batman Petrolspor ve Mardin Atletizm kadınlarda, ENKA, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankara TSK Spor Gücü, Mardin Atletizm, Konya Büyükşehir Belediyespor ve Batman Petrolspor erkeklerde mücadele edecek. Bu yıl 36. kez düzenlenecek olan organizasyonun final kademesi ise 5-6 Eylül'de Bursa'da yapılacak.
Atletizm Turkcell Süper Lig'de ilk kademe yarışmaları 4-5 Temmuz'da İzmir'de gerçekleştirilecek.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, ilk kademe yarışlarına erkekler ve kadınlarda sekizer ekip katılacak.
Organizasyonda kadınlarda ENKA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziemir Belediyespor, Batman Petrolspor, Mardin Atletizm, erkeklerde ise ENKA, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankara TSK Spor Gücü, Mardin Atletizm, Konya Büyükşehir Belediyespor ve Batman Petrolspor mücadele edecek.
İlk olarak 1988 yılında Atletizm 1. Ligi adıyla yapılan organizasyon bu sene 36. kez gerçekleşecek. Ligin final kademesi 5-6 Eylül'de Bursa'da yapılacak.