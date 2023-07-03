Atletizm Turkcell Süper Lig'de İlk Kademe Yarışmaları İzmir'de Gerçekleştirilecek

Atletizm Turkcell Süper Lig'in ilk kademe yarışmaları 4-5 Temmuz'da İzmir'de düzenlenecek. Yarışmalara erkekler ve kadınlarda sekizer ekip katılacak. Organizasyonda ENKA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziemir Belediyespor, Batman Petrolspor ve Mardin Atletizm kadınlarda, ENKA, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankara TSK Spor Gücü, Mardin Atletizm, Konya Büyükşehir Belediyespor ve Batman Petrolspor erkeklerde mücadele edecek. Bu yıl 36. kez düzenlenecek olan organizasyonun final kademesi ise 5-6 Eylül'de Bursa'da yapılacak.