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Atletizm Milli Takımı Antalya'da kamp yapıyor

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Atletizm Milli Takımı, Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası'nın yapılacağı Antalya'da kamp yapıyor.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular, 21 Nisan'da gerçekleştirilecek şampiyona için hazırlıklarını sürdürüyor.

Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nın ardından çalışmalarına ara vermeden yüksek rakım kampı için Kırgızistan'a giden milli takım, ülkeye dönerek Antalya'da kampa girdi.

Kampta milli sporcular; Salih Korkmaz, Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız, Şahin Şenoduncu, Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal, Kader Dost, Emine Ceylan, Mehmet Güngör, Harun Bilir ve Şeyhmus Çapat yer alıyor

İlk defa Türkiye'de düzenlenecek şampiyonaya 51 ülkeden 439 sporcu katılacak.

Kaynak: AA / Spor

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