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Atletizm Milli Takım Antrenörü Çağrı Oflaz Hayatını Kaybetti

Atletizm Milli Takım Antrenörü Çağrı Oflaz Hayatını Kaybetti

Spor Haberleri

Atletizm Milli Takım Antrenörü Çağrı Oflaz, geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Oflaz'ın cenazesi yarın Osmaniye Kadirli'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa defnedilecek.

Atletizm Milli Takım Antrenörü Çağrı Oflaz, geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Atletizm dünyasından üzücü haber geldi. Atletizm Milli Takım Antrenörü Çağrı Oflaz, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Oflaz'ın cenazesi yarın Osmaniye Kadirli'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa defnedilecek.

Bakan Aşkın Bak'tan taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı Antrenörü Çağrı Oflaz için taziyede bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı Antrenörü Çağrı Oflaz için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Atletizm Milli Takımı Antrenörü Çağrı Oflaz'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Türk sporuna değerli hizmetlerde bulunan Çağrı Oflaz'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, atletizm camiasına başsağlığı diliyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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