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Atletizm il temsilcileri Ankara'da buluştu

AA - Musa Samur - Spor
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Atletizm il temsilcileri Ankara'da buluştu

Atletizm Federasyonu il temsilcileri, Ankara'da düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldılar.

ANKARA (AA) - Atletizm Federasyonu il temsilcileri, Ankara'da düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldılar.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanarak görevine başlayan yeni atletizm il temsilcileriyle bir araya gelen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, farklı bölgelerden gelen 60 il temsilcisine, federasyonun çalışma prensipleri ve temsilcilerin görev tanımıyla ilgili bilgiler verdi.

Yarışmalar ve faaliyetler hakkında soruları cevaplandıran Çintimar, bölgelerinde atletizmi geliştirmek için yapılacak çalışmalar hakkında il temsilcilerinin önerilerini dinledi.

AA / Musa Samur - Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu, Atletizm, gençlik, Ankara, Spor, Haberler

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