Atletizm heyecanı hafta sonu Bursa'da yaşanacak - Haberler

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Atletizm heyecanı hafta sonu Bursa'da yaşanacak

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Atletizm heyecanı hafta sonu Bursa'da yaşanacak

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa'da bu hafta sonu 4 farklı yarış gerçekleştirilecek.

BURSA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa'da bu hafta sonu 4 farklı yarış gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, Atıcılar Atletizm Pisti'nde 7-8 Mayıs'ta Nurullah İvak Atmalar Kupası, Komple Atlet Kupası, ANALİG yarı finalleri ve Anadolu Yıldızlar Ligi'nin müsabakalarının yapılacağı aktarıldı.

Nurullah İvak Atmalar Kupası'nın aynı zamanda Spor Toto 18 Yaş Altı Atmalar Ligi'nin final etabı da olarak düzenleneceği belirtildi.

Bu 4 yarışa yaklaşık 500 atletin katılacağı kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu, Atletizm, Mayıs, Bursa, Spor, Haberler

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