Atletizm Geliştirme Projesi'nin yarı finalleri dört ilde yapıldı - Haberler

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Atletizm Geliştirme Projesi'nin yarı finalleri dört ilde yapıldı

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Atletizm Geliştirme Projesi'nin yarı finalleri dört ilde yapıldı

Atletizm Geliştirme Projesi'nin yarı final etabı, dört kentte yapılan bölge yarışmalarıyla tamamlandı.

BARTIN (AA) - Atletizm Geliştirme Projesi'nin yarı final etabı, dört kentte yapılan bölge yarışmalarıyla tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, altyapıyı güçlendirmek için hayata geçirilen Atletizmi Geliştirme Projesi'nde yarı finaller Bartın, Bursa, Kayseri ve Mardin'de gerçekleştirildi.

Dört bölgede 690 sporcunun yarıştığı müsabakaların ardından 2008 ile 2010 arasında doğan genç atletlerin bulunduğu gruplarda finallere kalan takımlar belirlendi.

Çekişmeli geçen yarışmaların ardından madalya ve kupa seremonileri düzenlendi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Atletizm, Türkiye, Bartın, Mardin, Spor, Haberler

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