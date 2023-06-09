Atletizm: 20 ve 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası

Bursa'da yarın başlayacak 20 ve 23 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'na 884 sporcuyla rekor seviyede kayıt yapıldı.

Bursa'da yarın başlayacak 20 ve 23 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonası'na 884 sporcuyla rekor seviyede kayıt yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bursa'da gerçekleştirilecek 20 ve 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası için Federasyon Genel Sekreteri Yasemin Bakıcı'nın katılımıyla teknik toplantı gerçekleştirildi.

Şampiyonaya 20 yaş altı kategorisinde 237 kadın, 439 erkek, 23 yaş altı kategorisinde ise 83 kadın 125 erkek olmak üzere toplam 884 sporcu kayıt yaptırdı.