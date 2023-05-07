Atletikspor şampiyon, Kocasinan Şimşek ikinci oldu
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18 Türkiye Şampiyonası finallerinde Kayseri'yi Yozgat Grubu'nda temsil eden Kayseri Atletikspor şampiyon olarak ikinci tura yükselirken, Kocasinan Şimşekspor ise Aksaray grubunu ikinci sırada bitirdi ve elendi.
U-18 Türkiye Şampiyonası finallerinde Kayseri'yi Yozgat Grubu'nda temsil eden Kayseri Atletikspor şampiyon olarak ikinci tura yükselirken, Kocasinan Şimşekspor ise Aksaray grubunu ikinci sırada bitirdi ve elendi.
U-18 Türkiye Şampiyonası finallerinde Yozgat grubunda Kayseri Atletikspor rüzgarı esti. Kayseri Atletikspor, sırası ile Sivas Yolspor'u Y. Aydoslu ve Adem'in golleriyle 2-1, Kırıkkale Yahşihanspor'u ise Burak, Muammer (2), Y. Aydoslu ve Atakan'ın golleriyle 5-1 yenerek grup finaline kaldı. Finalde Mersin Akdenizspor'u 2-1 mağlup eden Kayseri Atletikspor U-18 Türkiye Şampiyonası 2. turuna yükseldi.
Aksaray Grubu'nda mücadele eden Kocasinan Şimşekspor ise Mersin Demirspor'u 1-0, Konya Meram Kartallaspor'u 3-1 yenerek grup finaline yükseldi. Finalde Niğde Belediyespor'a 1-0 mağlup olan Kocasinan Şimşekspor, ikinci tura çıkma şansını kaybetti. - KAYSERİ