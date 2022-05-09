Atletikspor Kadın Futbol takımı 2. Lige hazırlanıyor

TFF Kadınlar 3. Lig F Grubu lideri Muğla Atletikspor, ligin 10'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Uşak 64 Belediye Gençlikspor maçının ardından grubunda şampiyon olmuştu. Menteşe'nin tek kadın futbol takımı 19 ve 22 Mayıs tarihlerinde oynanacak, 2'nci lige çıkacak takımların belirleneceği play-off maçlarına hazırlanıyor.

Kötekli futbol sahasında hazırlıklarını sürdüren kadın futbol takımı antrenörü Murat Kamış, "Takımımız Muğlalı lise ve üniversiteli öğrencilerden oluşuyor. 2,5 yıldır Prof. Dr. Yakup Afyon hocamız önderliğinde düzenli antrenman yapıyoruz. Kadınlar 3'üncü liginde 10 maç yaptık. Bu maçlarda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak şampiyon olduk. Şimdi Play-Off maçlarına hazırlanıyoruz" dedi.

32 takım katılacak, 8 takım 2'nci lige yükselecek

Antrenör Kamış, "Play-Off maçları 19 ve 22 Mayıs tarihlerinde tek maç usulü oynanacak. Türkiye genelinden 32 takım 8 ayrı turnuva merkezinde karşılaşacak. 2 maçını da kazanan 8 takım 2'nci Lige yükselecek. Biz ilk maçımızı 19 Mayıs'ta Diyarbakır Makam Spor ile oynayacağız. Bir üst lige çıkmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor