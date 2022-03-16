Atletico Madrid ve Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde - Haberler

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Atletico Madrid ve Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Atletico Madrid ve Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde

Atletico Madrid ve Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Atletico Madrid ve Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda iki rövanş karşılaşması oynandı.

İngiltere'nin Manchester United takımı, 1-1 biten ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırladı.

Atletico Madrid, Lodi'nin 41. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazanarak tur biletini aldı.

Diğer maçta ise Hollanda kulübü Ajax, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti.

Nunez'in 77. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Benfica, adını son 8'e yazdırdı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid, England, Benfica, Spor, Haberler

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