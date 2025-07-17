Atletico Madrid, Thiago Almada'yı Kadrosuna Kattı

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İspanyol ekibi Atletico Madrid, Brezilya temsilcisi Botafogo'dan Arjantinli futbolcu Thiago Almada ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzaladı. Transferin 21 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği bildirildi.

İspanya ekibi Atletico Madrid, Brezilya temsilcisi Botafogo'dan Arjantinli futbolcu Thiago Almada'yı kadrosuna kattı.

Atletico Madrid Kulübü, 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanya basınında, transferin 21 milyon avro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

Daha önce ülkesinde Velez Sarsfield ve ABD'de Atlanta United formaları giyen Almada, geçen yıl Botafogo'ya transfer oldu.

Geçen sezonun ikinci devresinde Fransa ekibi Olimpik Lyon'da kiralık olarak oynayan genç futbolcu, 20 maçta 2 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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