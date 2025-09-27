Haberler

Atletico Madrid, Real Madrid'i 5-2 Yenerek Derbiyi Kazandı

La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid, evinde Real Madrid'i 5-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Arda Güler, 1 gol ve 1 asistle maça damga vurdu.

La Liga'nın 7. haftasında Madrid derbisinde Atletico Madrid evinde karşılaştığı Real Madrid'i 5-2 mağlup etti.

La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid, Metropolitano'da karşı karşıya geldi. Derbide kazanan Atletico oldu ve sahadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı. Ev sahibi Atletico'nun gollerini 14. dakikada Robin Le Normand, 45+3. dakikada Alexander Sörloth, 51 (pen.) ve 63. dakikada Julian Alvarez ile 90+4. dakikada Antoine Griezmann attı.

Konuk ekip Real'in gollerini ise 25. dakikada Kylian Mbappe ve 36. dakikada da Arda Güler kaydetti.

Bu sonuçla Real Madrid, ligde ilk kez yenildi ve 18 puanda kaldı, 3. galibiyetini alan Atletico Madrid ise puanını 12 yaptı.

Maça 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 1 gol, 1 asistle oynarken, bu sezonki gol sayısını da 3'e çıkardı. Arda, 59. dakikada yerini Franco Mastantuono'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
