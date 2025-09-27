Haberler

Atletico Madrid, Real Madrid'i 5-2 Mağlup Etti

LaLiga'nın 7. haftasındaki Madrid derbisinde Atletico Madrid, Real Madrid'i 5-2'lik skorla yenerek haftaya lider giren rakibinin sezonun ilk yenilgisini almasına sebep oldu. Real Madrid, maçta Arda Güler'in etkili performansıyla öne geçse de, Atletico ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyeti elde etti.

Haftaya lider giren Real Madrid, deplasmanda 14. dakikada Robin Le Normand'un golüyle 1-0 geriye düşerken 25. dakikada milli futbolcu Arda Güler'in derinlemesine uzun pasını gole çeviren Kylian Mbappe, eşitliği sağladı.

Real Madrid, 36. dakikada Arda Güler'in golüyle 2-1 öne geçerken 45+3'te Alexander Sörloth, ilk yarının skorunu belirledi ve devreye 2-2 eşitlikle girildi.

Atletico Madrid, Julian Alvarez'in 51. dakikada penaltıdan ve 64. dakikadaki golleri ile 90+3'te Antoine Griezmann'ın fileleri havalandırmasıyla karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.

LaLiga'ya 6'da 6 galibiyetle 18 puanla başlayan Real Madrid, 7. haftada ligde sezonun ilk yenilgisini alırken Atletico Madrid ise puanını 12'ye yükseltti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
