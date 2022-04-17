Atletico Madrid, La Liga'da 3 puanı son dakika golüyle aldı - Haberler

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Atletico Madrid, La Liga'da 3 puanı son dakika golüyle aldı

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Atletico Madrid, La Liga'da 3 puanı son dakika golüyle aldı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında Atletico Madrid, Espanyol'u uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yendi.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 32. haftasında Atletico Madrid, Espanyol'u uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yendi.

Haftaya 4. sırada başlayan Atletico Madrid, puan tablosunun orta sıralarındaki Espanyol'u konuk etti.

Son şampiyon Atletico Madrid, oyuna ikinci devrede giren Carrasco'nun 52. dakikada kaydettiği golle öne geçti.

Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Kondogbia, 71. dakikada kırmızı kart gördü.

Espanyol, 10 kişi kalan rakibi karşısında de Tomas'ın 74. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.

Fakat başkent ekibi, Carrasco'nun 90+10'uncu dakikada penaltıdan attığı golle maçı 2-1 kazandı.

La Liga'daki son 8 maçında 7. galibiyetini alan Atletico Madrid, puanını 60'a çıkardı. Espanyol ise 39 puanda kaldı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

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