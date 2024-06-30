Üye Girişi
Haberler

Atletico Madrid, Hermoso, Depay ve Gabriel Paulista'ya veda etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atletico Madrid, sözleşmeleri sona eren Mario Hermoso, Memphis Depay ve Gabriel Paulista'ya teşekkür mesajı yayımladı. Kulüp, futbolcuların gösterdikleri özveri ve çabayı takdir ederek, kariyerlerinde başarılar diledi.

İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid, sözleşmeleri sona eren Mario Hermoso, Memphis Depay ve Gabriel Paulista'ya teşekkür mesajı yayımladı.

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, sözleşmesi sona eren İspanyol savunmacı Mario Hermoso, Hollandalı santrafor Memphis Depay ve Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'ya veda etti. Kulübün resmi web sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu futbolcuların forma giydikleri süre içerisinde gösterdikleri özveri ve çabayı tebrik ederek, kariyerinin devamında başarılar diledi.

Gelecek sezonda Beşiktaş forması giyecek olan Gabriel Paulista, Madrid ekibinde 5 maçta forma şansı buldu. Depay ise Atletico ile 40 maçta görev alırken, 13 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 5 sezon kırmızı-beyazlı formayı terleten Hermoso, 174 maçta, 10 kez gol sevinci yaşarken, 6 da gol pası verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Atletico Madrid Madrid Spor Güncel Haberler

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

Özgür Özel'in kardeşi CHP'li belediyenin su zammına isyan etti: Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i?

 Çeşme'deki yangının çıkış anı kamerada! Sigarasını içip izmariti attı, alevler bir anda yükseldi

Çeşme'deki yangının çıkış anı kamerada! Sigarasını içip izmariti attı, alevler bir anda yükseldi

 Erdoğan kurmaylarına 'Tamam mı devam mı?' diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

Erdoğan kurmaylarına "Tamam mı devam mı?" diye sordu! MYK'dan CHP ile diyaloğa devam kararı çıktı

Bakmadan Geçme

Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 30 Haziran 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Almanya Danimarka maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Danimarka maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 30 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 30 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Almanya Danimarka maçı neden durdu, ne oldu? Almanya Danimarka maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? 1 Temmuz Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 1 Temmuz burç yorumları nedir? Almanya Danimarka maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Danimarka maçı ne oldu? Almanya Danimarka maçı CANLI izle! (EURO 2024) Almanya Danimarka EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?
Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede

Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title