Atletico Madrid, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı / Metin eklendi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Atletico Madrid, antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Simeone yönetimindeki çalışmada maçın taktiği üzerinde duruldu.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Atletico Madrid, maçın hazırlıklarını tamamladı.
RAMS Park'ta teknik direktör Diego Simeone yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman top kapma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktiği üzerinde duruldu.
Atletico Madrid, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Galatasaray'ın konuğu olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor