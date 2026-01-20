Haberler

Atletico Madrid, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı / Metin eklendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Atletico Madrid, antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Simeone yönetimindeki çalışmada maçın taktiği üzerinde duruldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 7'nci haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Atletico Madrid, maçın hazırlıklarını tamamladı.

RAMS Park'ta teknik direktör Diego Simeone yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman top kapma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktiği üzerinde duruldu.

Atletico Madrid, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Galatasaray'ın konuğu olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka dev maçın kazananını tahmin etti
Komutandan uyuşturucu çalan askerlere dondurucu soğukta insanlık dışı ceza

Komutandan uyuşturucu çalan askerlere insanlık dışı ceza
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?