Atletico Madrid, David Hancko'yu Transfer Etti

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İspanyol futbol kulübü Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'dan Slovak stoper David Hancko'yu 30 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

İspanya ekibi Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Feyenoord'dan Slovak milli futbolcu David Hancko'yu kadrosuna kattı.

Atletico Madrid Kulübü, 27 yaşındaki stoperin transferi için Hollanda temsilcisi Feyenoord ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

İspanya basınında, transferin 30 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleşeceği öne sürüldü.

Kariyerinde Zilina, Fiorentina ve Sparta Prag'da oynayan Hancko, 2022'de Feyenoord'a transfer oldu.

Hancko, Feyenoord formasıyla 140 maça çıktı ve 15 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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