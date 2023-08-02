Atlanta United, Saba Lobjanidze'yi transfer etti
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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Atlanta United, Atakaş Hatayspor'dan Saba Lobjanidze'yi transfer etti. 28 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu ile 2026 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandı. Lobjanidze, Türkiye'de Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü ve VavaCars Fatih Karagümrük formaları giydi.
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Atlanta United, Atakaş Hatayspor'dan Saba Lobjanidze'yi transfer etti.
Atlanta United Kulübü, 28 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu ile 2026 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kariyerine Dinamo Tiflis'te başlayan Lobjanidze, Türkiye'de Atakaş Hatayspor'un yanı sıra MKE Ankaragücü ve VavaCars Fatih Karagümrük formaları da giydi.
Geçen sezon Süper Lig'de 31 maça çıkan Gürcü milli futbolcu, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.