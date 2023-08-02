Atlanta United, Saba Lobjanidze'yi transfer etti

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Atlanta United, Atakaş Hatayspor'dan Saba Lobjanidze'yi transfer etti. 28 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusu ile 2026 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandı. Lobjanidze, Türkiye'de Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü ve VavaCars Fatih Karagümrük formaları giydi.