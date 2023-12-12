Atilla Karaoğlan, UEFA Avrupa Ligi'nde müsabakayı yönetecek

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda 14 Aralık Perşembe günü Fransa'nın Rennes ile İspanya'nın Villarreal takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Rennes şehrindeki Roazhon Park'ta TSİ 20.45'te başlayacak mücadelede Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.