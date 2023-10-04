Atilla Karaoğlan, Balkani-Dinamo Zagreb maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Avrupa Konferans Ligi C Grubu'nda Balkani ile Dinamo Zagreb arasındaki maçı yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Avrupa Konferans Ligi C Grubu'nda yarın Kosova temsilcisi Balkani'nin sahasında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile yapacağı maçı yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kosova'nın Priştine şehrindeki Fadil Vokri Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayacak maçta Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.