Atilla Göktuğ Taşdelen, dünya ikincisi oldu - Haberler

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Atilla Göktuğ Taşdelen, dünya ikincisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Atilla Göktuğ Taşdelen, dünya ikincisi oldu

Birçok başarıya imza atarak bayrağımızı göndere çektiren milli sporcu Atilla Göktuğ Taşdelen, yine büyük başarıya imza attı.

Birçok başarıya imza atarak bayrağımızı göndere çektiren milli sporcu Atilla Göktuğ Taşdelen, yine büyük başarıya imza attı.

14-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Fransa'da düzenlenen Dünya Okul Sporları ISF Gymnasiade Normandy Olimpiyatlarında mücadele eden Kayseri TOHM Atletizm sporcusu Atilla Göktuğ Taşdelen, Yüksek Atlama branşında ikinci olarak, gümüş madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı milli sporcu ile antrenörleri Cemal Koşmaz ve Fatih Karaca'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Sporcu, Kayseri, Fransa, Mayıs, Spor, Haberler

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