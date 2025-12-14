Haberler

Atılay Canel: "Ligde kalacağımızı düşünüyorum"

Güncelleme:
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından ligde kalacaklarına inandığını ve takımlarının son haftalarda istekli olduğunu belirtti.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, ligdeki sıralamalarından kurtulmak istediklerini belirterek, "Bu sene ligde kalacağımızı düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel karşılaşmayı değerlendirdi. Oyuna istekli başladıklarını söyleyen Canel, "İstediğimiz gibi oyunu kontrol altına aldık. Rakibin 16. dakikada iki direk arasında gidip gelen şutu vardı. Bizim 2-3 yüzde 100 pozisyonumuz vardı. İkinci yarıya da iyi başladık. 65'te bulduğumuz golle öne geçtik. 90+3'te yediğimiz golle beraberlikle gidiyoruz. Galip götürdüğümüz maçta berabere kalmak bizim için üzücü. Futbolcu kardeşlerim sahada iyi mücadele etti, hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Buralardan kurtulmak istiyoruz"

Son haftalarda takımın istekli olduğunu ifade eden Atılay Canel, "Son 2 haftaya baktığımızda; Kocaeli maçında daha istekliydi. Buralardan kurtulmak, yukarı çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Canel transferle ilgili ise, "Transfer konusunda; bunu yönetimimiz ve teknik ekibimizle birlikte planlama yapılıyor. Bu sene ligde kalacağımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

