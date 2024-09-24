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Atılay Canel: 'Hakkımız olan galibiyeti aldık'

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Fatih Karagümrük Yardımcı Antrenörü Atılay Canel, Şanlıurfaspor karşısında 3-1 elde ettikleri galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, kırmızı kartın maçın gidişatını etkilediğini ve hak ettikleri bir zafer kazandıklarını belirtti.

- Atılay Canel: "Buradan hakkımız olan galibiyeti aldık"

ŞANLIURFA - Fatih Karagümrük Yardımcı Antrenörü Atılay Canel, 3-1 kazandıkları Şanlıurfaspor maçının ardından açıklamada bulundu. Canel, "İkinci yarıda rakibimiz kırmızı kart görünce oyun çözüldü, hakkımız olan galibiyeti aldık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmede bulunan Fatih Karagümrük Yardımcı Antrenörü Atılay Canel, "Maça iyi başladık. Karşılıklı ataklar sürerken 25. dakikada olmayacak bir pozisyonda gol yedik. Akabinde 27. dakikada golü bulunca karşılıklı gollerle, karşılıklı ataklarla ilk yarı bitti. İkinci yarı rakibin kırmızı kart görmesi ile oyun çözüldü. Buradan hakkımız olan galibiyeti aldık. Geçen haftaki galibiyetin de tesadüf olmadığını burada ispatladık. Bundan sonra yolumuza bakacağız. Şanlıurfaspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Atılay Canel: 'Hakkımız olan galibiyeti aldık'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - Spor

Fatih Karagümrük Şanlıurfaspor Şanlıurfa

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