Haberler

Atılay Canel: Çalıştıklarımızı Sahaya Yansıtamadık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'a 2-0 yenilen Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, karşılaşma sonrası basın toplantısında oyunları hakkında eleştirilerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, "Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, "Zor kazandığımız topları ileride çok kolay kaybettik. Düzgün bir şekilde pas yapamadık. Zaman zaman yapsak da etkili olamadık. Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Seçim sonuçları belli oldu! İşte Özgür Özel'in yeni A takımı

Seçim sonuçları belli oldu! İşte Özgür Özel'in yeni A takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacak

Son gün yarın! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyenin borcu katlanacak
Sürücülere müjde! Ehliyetler arası geçişte zorlayıcı şart ortadan kalkıyor

Ehliyetler arası geçişte yeni dönem! Zorlayıcı şart ortadan kalkıyor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacak

Son gün yarın! E-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyenin borcu katlanacak
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Galatasaraylıları derbi öncesi sevinçten uyutmayacak haber

Galatasaraylıları derbi öncesi sevinçten uyutmayacak haber
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı

Şehri ayağa kaldıran telebar operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini

Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
Japon deprem uzmanından dikkat çeken uyarı: Çantanızda mutlaka tuz ve streç film bulunmalı

Çantanızda bu 2 şey mutlaka bulunmalı! Biri tuz diğeri daha ilginç
Esenyurt savaş alanına döndü! Alacak kavgasında 8 yaralı

Esenyurt savaş alanına döndü, alacak kavgasında kan aktı
25 ülkeye ihracat yapıyordu! Türkiye'nin gıda devi iflasın eşiğinde

Türkiye'nin gıda devi iflas bayrağını çekti
Ümit Özdağ'ın sosyal medya paylaşımlarında intihal! Yanıt gecikmedi

Ümit Özdağ'ın sosyal medya paylaşımlarında intihal! Yanıt gecikmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.