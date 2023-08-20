- Atılay Canel: "Buraya gelirken puanlar almayı arzulamıştık"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Başakşehir deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Buraya gelirken puanlar almayı arzulamıştık. İkinci yarıda oyundan kopmadan oynadık ve puanımızı aldık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Rams Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleye istekli ve arzulu başladıklarını belirten Canel, "5. dakikada golü bulduk, arkadan ikinci golü bulunca istekli oynamaya devam ettik. Buraya gelirken puanlar almayı arzulamıştık. İkinci yarıda oyundan kopmadan oynadık ve puanımızı aldık" diye konuştu.