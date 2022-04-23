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Atılay Canel: "Bu şekilde olursa sahada oyuncu kalmaz"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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- Atılay Canel: "Bu şekilde olursa sahada oyuncu kalmaz" Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kırmızı kartla oyundan atılan Jimmy Durmaz'ın gereksiz şekilde atıldığını belirterek, "Bu şekilde olursa sahada oyuncu kalmaz" dedi.

- Atılay Canel: "Bu şekilde olursa sahada oyuncu kalmaz"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kırmızı kartla oyundan atılan Jimmy Durmaz'ın gereksiz şekilde atıldığını belirterek, "Bu şekilde olursa sahada oyuncu kalmaz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Oyuna iyi başlayamadık. 45 dakika boyunca kötü oynadık. Bunun için ikinci yarıya başlarken 3 oyuncu değiştirdik. Oyunu hareketlendirmek için. Penaltıdan golü yedik. Burada kendi sahamızda akan oyunda değil, duran toplarda golü yiyoruz. Çok çabuk toparladık. Öne geçtik. Kırmızı kart pozisyonunda, oyuncuların birbirine söyledikleri kelimeler, yabancılar devamlı söylüyor. Bu şekilde olursa sahada oyuncu kalmaz. Gereksiz şekilde oyundan atıldı. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Kalan 4 maçı iyi değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Spor

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