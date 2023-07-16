Atıcılıkta Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası Başladı

Atıcılıkta Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası, Güney Kore'de başladı. İlk gün yapılan 10 metre havalı tabanca müsabakalarında Türk sporcular iyi performans sergiledi.

Atıcılıkta Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası, Güney Kore'de başladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Güney Kore'nin Changwon kentinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde 10 metre havalı tabanca müsabakaları gerçekleştirildi.

Milli sporculardan Adnan Efe Uçar 574 puanla 10, Hüseyin Emre Büyükyonca 562 puanla 42, Muhammed Tolunay Göktaş ise 550 puanla 59. sırada yer aldı.

Genç milli sporcular, toplamda attıkları 1686 puanla takım halinde 9. sırada yer alarak müsabakayı tamamladı.

10 metre havalı tabanca genç kadınlar müsabakasında yarışan milli sporcu Şimal Yılmaz 564 puanla 26. sırada yer buldu.

Dünya Şampiyonası, 10 metre havalı tabanca gençler karışık takım müsabakasıyla devam edecek.