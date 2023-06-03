Atıcılıkta ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Kupası Almanya'da Devam Ediyor

Atıcılıkta ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Kupası, Almanya'da devam ediyor. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Suhl kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde müsabakalar yapıldı. Milli sporcu Şimal Yılmaz 567 puanla 11'inci, Tuğba Buğur ise 552 puanla 46'ncı oldu. Türkiye'nin 13 sporcuyla yer aldığı organizasyon 9 Haziran Cuma günü sona erecek.