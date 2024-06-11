Atıcılıkta ISSF Plak Atışları Dünya Kupası İtalya'da Başlıyor
Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Lonato kentinde düzenlenecek olan ISSF Plak Atışları Dünya Kupası, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde son müsabaka olacak. Türkiye'yi Oğuzhan Tüzün, Rümeysa Pelin Kaya, Sena Can, Nedim Tolga Tunçer, Yavuz İlnam ve Safiye Temizdemir temsil edecek. İlk karşılaşmalar yarın trap kategorisinde yapılacak.
Atıcılıkta ISSF Plak Atışları Dünya Kupası, İtalya'da yarın başlayacak.
Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Lonato kentindeki organizasyon, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde son müsabaka olacak.
Dünya kupasında Türkiye'yi Oğuzhan Tüzün, Rümeysa Pelin Kaya, Sena Can, Nedim Tolga Tunçer, Yavuz İlnam ve Safiye Temizdemir temsil edecek.
Organizasyonda ilk karşılaşmalar yarın trap kategorisinde düzenlenecek.
Atıcılıkta sezon boyunca topladıkları puanlarla dünya sıralamasında ilk 12'ye giren sporcular, Dünya Kupası Finali'nde yarışma hakkı kazanacak.
Dünya Kupası final sıralamasında milli sporculardan Oğuzhan Tüzün, kategorisinde 4'üncü, Safiye Temizdemir ise 11'inci sırada yer alıyor.
Organizasyon, 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek.