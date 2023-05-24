Atıcılıkta ISSF Plak Atışları Dünya Kupası, Kazakistan'da sürüyor

Kazakistan'da düzenlenen ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda skeet karışık takım müsabakası yapıldı.

Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Almatı kentindeki organizasyon devam ediyor.

Skeet karışık takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Muhammet Seyhun Kaya ve Nur Banu Balkancı, toplamda attıkları 138 puanla 10. sırada yer aldı.

Türkiye'den 7 sporcunun katıldığı organizasyonda müsabakalar 28 Mayıs Pazar günü tamamlanacak.